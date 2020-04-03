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Dünya, Koronavirüs

Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 6 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ   | 03.04.2020
Almanya'da 6 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya'da, yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, 2'si erkek dördü kadın toplam 6 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 

Vefat edenlerin Berlin, Frankfurt, Nürnberg, Bremen ve Gelsenkirchen bölgelerinden oldukları ifade edildi.

Hayatını kaybedenlerden bazılarının ailelerinde de virüse rastlandığı öğrenildi. Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 29'a yükseldi.

Öte yandan Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 90 bine yükselirken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 208 oldu.

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