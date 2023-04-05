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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'den hesap soracaklarını bildirdi.

Tuğçenur Akgün  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi

New York

Cumhuriyetçi lider McCarthy, Trump'ın ifade vermesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Manhattan Bölge Savcısı Bragg'e tepki gösterdi.

Bragg'in Trump'a karşı siyasi güdümlü suçlamalar yöneltmek için federal fonları kullanıp, federal yasaya başvurarak demokratik sürece müdahale etmeye çalıştığını kaydeden McCarthy, Savcı'nın Kongre'deki milletvekillerinin "bu saçmalığı soruşturma yetkisine sahip olmadığını savunduğunu" öne sürdü.

McCarthy, "Öyle değil. Bragg'in federal adalet sürecini silahlandırmasının hesabı Kongre tarafından sorulacak." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Bragg'in 2024'teki "başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminin" ABD'ye onarılamaz ölçüde zarar verdiğini belirtmişti.

McCarthy, "(Bragg) Halkı terörize etmek için şiddete karışan suçluları rutin olarak serbest bırakırken, kutsal adalet sistemimizi Başkan Donald Trump'a karşı silahlandırdı. Amerikan halkı bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyecek ve Temsilciler Meclisi, Bragg'den ve onun benzeri görülmemiş yetki istismarından hesap soracak." ifadelerini kullanmıştı.


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