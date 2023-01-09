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Dünya

ABD, Meksika ve Kanada'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek

ABD Başkanı Joe Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Brezilya'da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçilerinden aşırı sağcı yüzlerce kişinin Ulusal Kongreye baskın düzenlemesini kınadı.

Tuğçenur Akgün   | 09.01.2023
ABD, Meksika ve Kanada'dan Brezilya Devlet Başkanı Lula'ya destek Fotoğraf: Mateus Bonomi/AA

New York

Kuzey Amerika Liderler Zirvesi kapsamında Meksika'nın başkenti Mexico City'de bir araya gelen liderler, Brezilya'daki gelişmelere ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Kanada, Meksika ve ABD'nin "Brezilya demokrasisine ve barışçıl güç devrine yönelik 8 Ocak saldırılarını" kınadığını belirten liderler, "demokratik kurumlarını koruyan Brezilya'nın" yanında olduklarını kaydetti.

"Hükümetlerimiz Brezilya halkının özgür iradesini destekliyor." ifadesini kullanan üç lider, Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva ile çalışmayı dört gözle beklediklerinin altını çizdi.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da dün, ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

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