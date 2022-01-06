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Dünya

ABD Kongre baskınına katılanların birçoğu Trump'ı suçluyor

ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre binasına baskın düzenleyenler arasında bulunan birçok kişi, kendilerini yanlış yönlendirdiği için eski ABD Başkanı Donald Trump'ı suçluyor.

Ayşe Doğru   | 06.01.2022
ABD Kongre baskınına katılanların birçoğu Trump'ı suçluyor

Washington

Aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçilerinin, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını düzenlediği baskının sonrası yargılanan isyancılardan 170'i suçlarını kabul ederken 70'i hakkında hüküm verildi.

Suçlarını kabul edenler arasında birçok kişi, Kongre'ye girmekte hatalı olduğunu ve siyasi şiddeti onaylamadığını belirtirken bazıları da kendilerini yanlış yönlendirdiği için Trump'ı suçladı.

Üç ay ev hapsine mahkum edilen Leonard Gruppo adlı eski asker, hakime gönderdiği mektupta, o gün yaşadıklarının gerçeküstü bir deneyim olduğunu belirterek "Başkan'a güvendim ve bu büyük bir hata oldu.” ifadesini kullandı.

Baskın sırasında yangın tüpü fırlatarak polislere saldıran ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Robert Palmer, yazdığı mektupta o gün kendilerine "çalınmış bir seçim" hakkında yalan söylendiğini fark ettiğini ifade etti.

Üç ay ev hapsi verilen Glenn Wes Lee Croy'un avukatı Kira Anne West de mahkemede müvekkilinin Başkan ve medyada yer alan seçimlere hile karıştığına dair yalanlara inandığını paylaştı.

California eyaletinden Valerie Elaine Ehrke de mahkemeye gönderdiği mektupta, Trump'ın konuşmasını dinlemek için başkente gittiğini, Trump’ın konuşmasında Kongre’ye gideceğini söylediğini ve destekçilerini de çağırdığını belirtti.

Eski ABD Başkanı, konuşmasında belirttiğinin aksine o gün Kongre binasına hiç gitmedi.

Kongre baskınında bir polise copla saldırdığı için 4 yıla yakın hapis cezası alan Devlyn Thompson da yazdığı mektupta iktidar devrinin barışçıl şekilde olmasının korunması gerektiğini halen muhafazakar olsa da sistemin sınırları içerisinde hareket etmesi gerektiğini bildiğini ifade etti.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump ise Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski Danışmanı Steve Bannon ve eski Özel Kalemi Mark Meadows ise "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

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