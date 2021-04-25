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Dünya

Hamas'tan Biden'ın açıklamalarına karşı Türkiye'ye destek

Gülşen Topçu   | 25.04.2021
Hamas'tan Biden'ın açıklamalarına karşı Türkiye'ye destek

İstanbul

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine karşı Türkiye'ye destek mesajı verdi.

Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe yaptığı açıklamada, soykırım nitelemesine tepki gösterdi.

"Amerikan baskısı ve müdahalesi karşısında Türkiye'nin yanındayız." diyen Ebu Zuhri, "ABD'nin azınlıklar meselesini kullanmaya çalışmasının artık kimsenin kanmadığı ucuz bir oyun" olduğunu ifade etti.

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