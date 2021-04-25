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Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 571 bin 922'ye yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 721 artarak 571 bin 922'ye çıktı.

Kasım İleri   | 25.04.2021
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 571 bin 922'ye yükseldi

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 111 bin 923 artarak 32 milyon 45 bin 168'e yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 721 artarak 571 bin 922 oldu.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 731 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 872 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 203 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayılarında da California 61 bin 445 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 51 bin 951 ve Texas'ta 49 bin 921 olarak kaydedildi.

91 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 138 milyondan fazla kişiye ilk doz, 93 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 16 milyon 960 bini aşkın vakayla Hindistan ve 14 milyon 308 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 389 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 214 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Günlük Kovid-19 vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ölü sayısı 192 bini aşmış durumda.


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