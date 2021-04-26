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Dünya

ABD, Avusturalya'ya MQ-9B insansız hava aracı satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya 1 milyar 651 milyon dolar değerinde MQ-9B insansız hava araçları, ilgili ekipman ve mühimmatlarının satışına onay verdi.

Kasım İleri   | 26.04.2021
ABD, Avusturalya'ya MQ-9B insansız hava aracı satışına onay verdi

Washington

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Avusturalya'ya tahmini maliyeti 1,651 milyar dolar olan MQ-9B uzaktan pilotajlı hava araçları ile ilgili ekipmanlarının satışına onay verilmesine karar verdi." ifadesine yer verildi.

Satışla ilgili Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketine 12 MQ-9B insansız hava aracı, 15 çok spektralı hedefleme sistemi, 16 SAR radarı, 15 iletişim istihbarat sistemi, 36 dahili GPS sistemi ile birçok ek ekipmanın dahil olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları, sadece satışın ABD yönetimi açısından mahsuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda, ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleştiriliyor.

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