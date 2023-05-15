Dolar
19.70
Euro
21.43
Altın
2,006.86
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,501.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD: İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor

Beyaz Saray, Rusya ile İran arasında savunma işbirliklerinin arttığını öne sürerek "İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor." açıklamasını yaptı.

Tuğçenur Akgün  | 15.05.2023 - Güncelleme : 15.05.2023
ABD: İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor." diyen Kirby, İran'ın Rusya'ya kamikaze insansız hava araçları (İHA) sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Kirby, İran'ın ağustostan bu yana, başta "Şahit" tipi olmak üzere Rusya'ya 400'den fazla İHA verdiğini belirterek Moskova'nın, bu İHA'ların çoğunu Ukrayna'nın kritik altyapılarını hedef almak için kullandığını ileri sürdü.

Koordinatör Kirby, İran, "Orta Doğu'da ABD personelini hedef almak için de kullanılan" bu ilave ve daha gelişmiş İHA'ları Moskova'ya satmaya devam ederse Rusya'nın bunları Ukrayna'ya saldırmak için kullanmaya devam edeceğini savundu.

Rusya'nın ise İran'a füzeler, elektronik ve hava savunma desteği verdiğini söyleyen Kirby, Tahran'ın Moskova'dan milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizat desteği almak istediğini kaydetti.

Kirby, Rusya ve İran arasındaki ortaklığın, Ukrayna'nın yanı sıra Orta Doğu'nun da istikrarsızlaşmasına sebep olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek günlerde Rusya ile İran arasında artan askeri ticarete karışanlara yönelik adımlar atacaklarını aktaran Kirby, hükümetler ve kurumların da İran'ın İHA programının ortaya koyduğu riskleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için çeşitli adımlar atacaklarını dile getirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Allah'ın izniyle 28 Mayıs'ı Türkiye Yüzyılı'nın müjdecisi haline getireceğiz
Türkiye ve dünya gündemi
Ankara'da 35 şüpheli uyuşturucu suçundan tutuklandı
AA Genel Müdürü Karagöz: Bu seçimlerden alnımız ak, başımız dik çıktık. Mahcup olmadık ama mahcup ettik
THY, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yolcularına ilave haklar tanıdı

Benzer haberler

ABD, stratejik petrol rezervi için 3 milyon varil petrol satın alacak

ABD, stratejik petrol rezervi için 3 milyon varil petrol satın alacak

Ukrayna: Rus güçleri Kiev'e yönelik İHA ve füze saldırısı düzenledi

ABD’nin Ukrayna’ya vereceği Abrams tankları Almanya’da

ABD'deki çalışmaya göre, ayak izi veya nefesten insan DNA'sı tespit edilebiliyor

ABD'deki çalışmaya göre, ayak izi veya nefesten insan DNA'sı tespit edilebiliyor
ABD: Türkiye eskiye dayanan ve gurur verici bir demokratik geleneğe sahip

ABD: Türkiye eskiye dayanan ve gurur verici bir demokratik geleneğe sahip
ABD: İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor

ABD: İran, Rusya'nın en büyük askeri destekçisi olmaya devam ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet