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Dünya

ABD: Türkiye eskiye dayanan ve gurur verici bir demokratik geleneğe sahip

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Patel, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Türkiye’nin eskiye dayanan ve gurur verici bir demokratik geleneğe sahip olduğunu söyledi.

Kasım İleri  | 15.05.2023 - Güncelleme : 15.05.2023
ABD: Türkiye eskiye dayanan ve gurur verici bir demokratik geleneğe sahip Fotoğraf: Celal Güneş - AA

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, Türkiye’nin eskiye dayanan ve gurur verici bir demokratik geleneğe sahip olduğunu, seçimin ikinci turunun da yasalara, OECD taahhütlerine uygun icra edilmesi konusunda Türk makamlarına güvendiklerini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın günlük basın toplantısında, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları gündeme geldi.

Seçim sonuçlarına yönelik tutumlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Patel, ABD'nin uzun süredir müttefiki Türkiye ile derin ortaklığı olduğunu ve iki ülke arasında iletişimin önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığını hatırlatan Patel, "Seçimi izlemeye devam ediyoruz. Genel olarak Türk halkını katılımlarından dolayı tebrik ediyoruz. Ayrıca yeni parlamentoyu da tebrik ediyoruz. Kim kazanırsa onunla çalışacağız." ifadesini kullandı.

AA muhabirinin "Türkiye'de çekişmeli seçim süreci yaşandı. Katılım yüzde 90’a yaklaştı. Erdoğan en yakın rakibine 5 puan fark attı. Sizin Türkiye'de seçim atmosferi ve seçimle ilgili değerlendirmeniz nedir?” sorusuna karşılık Patel şunları söyledi:​​​​​​​

"Türkiye’nin eskiye dayanan, gurur verici bir demokratik geleneği var ve cumhurbaşkanı seçiminin bir sonraki aşamasını da ülkenin kanunlarına, OECD taahhütlerine ve NATO müttefikliğine uygun bir şekilde tamamlayacağı konusunda Türk otoritelerine güveniyoruz."​​​​​​​

Patel, favori adayının kim olduğu sorusu üzerine seçimde herhangi bir adayı desteklemediklerini, seçilen cumhurbaşkanı ile ilişkileri derinleştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

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