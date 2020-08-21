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Dünya

Irak Başbakanı, ABD ile güçlerinin ülke dışına çıkarılması için anlaştıklarını bildirdi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Amerikan askerlerinin ülke dışına çıkarılması için ABD ile anlaştıklarını duyurdu.

Haydar Karaalp   | 21.08.2020
Irak Başbakanı, ABD ile güçlerinin ülke dışına çıkarılması için anlaştıklarını bildirdi

Bağdat

Irak resmi haber ajansı, ABD Başkanı Donald Trump ile dün Washington'da görüşen Kazımi’nin açıklamalarına yer verdi.

Trump ile görüşmesinin önemli ve başarılı olduğunu ifade eden Kazımi, “İlk defa ABD’den Irak hükümetinin taleplerine karşı şeffaf ve anlayışlı tavır gördüm." dedi.

Kazımi, "ABD tarafıyla güçlerinin Irak dışına çıkarılıp yeniden mevzilenmesi için anlaştık. Bu kapsamda gerekli mekanizmanın oluşturulması için teknik heyetin kurulması kararı alındı.” dedi.

ABD ile birçok alanda ikili anlaşma imzalandığını kaydeden Kazımi, bunlardan en önemlisinin Zikar doğal gaz anlaşması olduğunu dile getirdi.

Trump da dün yaptığı açıklamada "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.








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