Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,109.88
Altın
1,939.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bine yaklaştı

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1792 artarak 179 bin 248'e çıktı.

Hakan Çopur   | 22.08.2020
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bine yaklaştı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1792 artarak 179 bin 248'e yükseldi.

ABD, "Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 848 artışla 5 milyon 800 bin 392'ye ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1792 artarak 179 bin 248'e çıktı.

Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 127 bini, test yapılanların sayısı da 74 milyon 730 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 536 bin 488 vakayla Brezilya, 2 milyon 985 bin 367 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 659 bin 855 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunurken, Kaliforniya'yı 596 bin 391 vakayla Teksas ve 593 bin 286 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 32 binden fazla can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 126 kişi hayatını kaybetti
Belçika'da Kovid-19 vakaları düşüşte
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 130 bini geçti
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 22, Güney Kore'de 332 vakaya rastlandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1054 kişi öldü

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 180 bine yaklaştı

ABD, darbeden sonra Mali'yle askeri iş birliğini durdurdu

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AB ile ABD gümrük vergisi indiriminde anlaştı

AB ile ABD gümrük vergisi indiriminde anlaştı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye ve İsviçre'yi ziyaret edecek

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye ve İsviçre'yi ziyaret edecek
ABD, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarından sorumlu tutulması çağrısını yineledi

ABD, Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarından sorumlu tutulması çağrısını yineledi