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Dünya

ABD ile Kanada'yı bağlayan Rainbow Köprüsü'ndeki patlamada 2 kişi öldü

ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan Rainbow Köprüsü'ndeki patlamada 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dilara Karataş  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
ABD ile Kanada'yı bağlayan Rainbow Köprüsü'ndeki patlamada 2 kişi öldü Fotoğraf: Mert Alper Dervış / AA

Ankara

ABD basınında yer alan haberlere göre, New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı basın açıklamasında, köprüdeki sınır kontrol noktasının yakınında dün meydana gelen patlamanın "terör saldırısı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını", oradan geçmekte olan bir aracın "olağanüstü yüksek hızla giderken refüje çarpıp havaya uçtuğunu" söyledi.

Aracın tamamen kül olduğunu, motorundan başka parçasının kalmadığını aktaran Hochul, araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, orada bulunan bir sınır yetkilisinin hafif yaraladığını belirtti. Hochul, ölenlerden birinin New Yorklu olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Hochul, patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, Rainbow Köprüsü'nün bir süre kapalı kalacağını kaydetti.

Polis, iki ülkeyi birbirine bağlayan diğer üç köprünün ise açıldığını bildirdi.

ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan Rainbow Köprüsü'nde meydana gelen patlama nedeniyle sınır geçişleri kapatılmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, alevler içinde kalan bir güvenlik noktasının görüntüleri yer almıştı.

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