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Dünya

ABD ile Kanada arasındaki sınır geçişleri patlama nedeniyle kapatıldı

ABD ve Kanada'yı birbirine bağlayan köprüde bir aracın patlamasının ardından sınır geçişleri kapatıldı.

Saadet Firdevs Aparı  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
ABD ile Kanada arasındaki sınır geçişleri patlama nedeniyle kapatıldı

Ankara

Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada, Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nde patlama meydana geldiği, sebebinin araştırıldığı belirtildi.

Sınır geçişindeki yetkililer, köprüden geçiş yapan aracın patlamasının ardından tedbir amacıyla Rainbow Köprüsü'ndeki geçişin ve Kanada'nın Ontario eyaletini ABD'nin New York eyaletine bağlayan diğer 3 geçişin kapatıldığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda alevler içinde kalan bir güvenlik noktasının görüntüleri yer aldı.

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