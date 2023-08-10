Dolar
27.05
Euro
29.71
Altın
1,912.33
ETH/USDT
1,851.10
BTC/USDT
29,446.00
BIST 100
7,441.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşı ev hapsine alındı

İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşı hapishaneden çıkarılarak ev hapsine alınırken ABD ve İran'ın, tutuklu takası ve Tahran'ın Güney Kore'de dondurulan 6 milyar dolarının serbest bırakılmasıyla ilgili anlaştığı iddia ediliyor.

Tuğçenur Akgün, Ahmet Dursun, Haydar Şahin  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşı ev hapsine alındı

New York, Tahran

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, yazılı açıklamasında, ABD'nin, İran'ın haksız yere tutukladığını iddia ettiği 5 ABD'liyi hapisten çıkarıp ev hapsine aldığına dair teyit aldıklarını belirtti.

"Bu ümit verici bir adım olsa da söz konusu ABD vatandaşları Siamak Namazi, Murad Tahbaz, İmad Şarki ve şu anda isimlerinin gizli kalmasını isteyen 2 ABD'li ilk etapta asla tutuklanmamalıydı." diyen Watson, durumu yakından takip etmeye ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Watson, tutukluların tamamen serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğünü ve sürecin hassas olduğunu vurguladı.

ABD ve İran medyası iki ülkenin tutuklu takası yapacağını duyurdu

Amerikan basınında yer alan bazı haberlere göre, ABD ve İran, ABD'de tutuklanan birkaç İran vatandaşıyla İran'da tutuklu 5 ABD'linin takası ve İran'ın 6 milyar dolarlık bloke edilen petrol gelirine erişimi konusunda anlaştı.

Kaynaklara göre, İran'ın Güney Kore'deki yaklaşık 6 milyar dolarlık varlığı Katar Merkez Bankasındaki bir hesaba aktarılacak.

Hesabın, Katar hükümetince kontrol edileceği ve İran'ın yalnızca ilaç ve gıda gibi insani yardım malzemeleri için satıcılara ödeme yapmak üzere paraya erişebileceği belirtiliyor.

"Para aktarılana kadar mahkumlar serbest bırakılmayacak"

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberde, Tahran-Washington arasındaki tutuklu takasını doğruladı. Tesnim, İran'daki 4 Amerikan vatandaşının serbest bırakılacağını ve buna karşılık ABD'de tutuklu bulunan en az 4 İran vatandaşının tahliye edilerek ülkelerine döneceğini yazdı.

Haberde, İran'ın Güney Kore'de tutulan ve 6 milyar dolar olduğu belirtilen döviz kaynaklarının tamamı Katar'daki bir hesaba aktarılana kadar ev hapsine alınan Amerikalı mahkumların serbest bırakılmayacağı kaydedildi.

Birkaç hafta sonra serbest bırakılabilirler

İran'da casusluk iddiasıyla tutuklanan ABD vatandaşı Siamak Namazi'nin avukatı Jared Genser, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, başkent Tahran'daki Evin Hapishanesi'nde tutuklu bulunan 4 ABD vatandaşının hapishaneden çıkarılarak, ev hapsine alındığını duyurmuştu.

Genser, tutukluların ev hapsine alınmasının önemli bir gelişme olduğu değerlendirmesinde bulunarak, bunun tutukluların tamamen serbest bırakılması yönündeki ilk adım olacağını umduğunu söylemişti.

Diğer yandan söz konusu ABD vatandaşlarının İran'dan fiilen çıkana kadar özgürlükleri konusunda "aşırı iyimser" olmamak gerektiği uyarısını yapan Genser, "Buradan sonra ne olacağına dair hiçbir garanti yok." mesajını vermişti.

Hapishaneden çıkarılan tutukluların, İranlı yetkililerin gözetiminde birkaç hafta otelde tutulacağı ve ardından serbest bırakılacağı ifade ediliyor.

İsmi açıklanmayan bir kadın tutuklu ise daha önceden ev hapsine alınmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri, ABD ile tutuklu takasını doğruladı

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, ABD ile tutuklu takasına ilişkin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika'nın birkaç yıldır hukuksuz bir şekilde el koyduğu milyarlarca dolarlık İran varlığının serbest bırakılması süreci başladı.” ifadesinde bulundu.

İki ülkenin karşılıklı tutukluları serbest bırakacağına işaret eden Bakıri, “İran, Amerika'nın yükümlülüklerine bağlı kalması için gerekli garantiyi aldı. Amerika'da yasadışı bir şekilde alıkonulan çok sayıda İranlının serbest bırakılması bu kapsamdadır.” bilgisini verdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın haksız yere tutukladığını iddia ettiği 5 ABD'liyi hapisten çıkarıp ev hapsine aldığına dair teyit aldıklarını belirtmişti.

ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, iki ülkenin İran’ın Güney Kore’de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da İran'daki 4 ABD vatandaşının serbest bırakılacağını ve buna karşılık ABD'de tutuklu bulunan en az 4 İran vatandaşının tahliye edilerek ülkelerine döneceğini yazmıştı.

İran "casusluk" iddiasıyla tutuklamıştı

İran'a yaptığı bir iş seyahati sırasında 2015'te gözaltına alındığı ifade edilen İran-ABD vatandaşı Namazi, "düşman bir devletle ilişkileri" nedeniyle suçlanmıştı.

Yine bir iş insanı ve çevreci olduğu kaydedilen Şarki ise 2018'de tutuklanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Namazi, Şarki ve Tahbaz'ın haksız yere tutuklandığını savunuyor.

İran Dışişleri Bakanı tutuklu takası yapmaya hazır olduklarını açıklamıştı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 8 Ağustos'ta ABD ile herhangi bir ön şart olmadan tutuklu takası yapmaya hazır olduklarını söylemişti.

Tutuklu takasına "insani bir mesele" olarak baktıklarını belirten Abdullahiyan, "Sayı önemli değil ancak Umman ve Katar aracılığıyla aylardır (İran ve ABD arasında) mesaj alışverişi yapılıyor. Biz bu konuda hiçbir ön şart gözetmiyoruz. Aracı taraflara bu konuda mutabık kalınan çerçevede esir takası yapacağımızı duyurduk." demişti.

İki ülkede de tutuklu vatandaşlar var

ABD'de bazı İran vatandaşları "yaptırımları ihlal etmek" suçlamasıyla, İran'da 5 Amerikan vatandaşı "casusluk" iddiasıyla tutuklu bulunuyor.

İki ülke arasında daha önce tutuklu takası yapılmış, son olarak İran'da tutuklu eski ABD askeri ile ABD'de tutuklu İranlı bilim insanı, Haziran 2020'de eş zamanlı serbest bırakılmıştı.

Ekim 2020'de yine casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Namazi'nin babası 85 yaşındaki İran-ABD vatandaşı Muhammed Bakır Namazi, "insani nedenlerle" serbest bırakılarak ülkeden ayrılmıştı.

İran ve ABD, uzun süredir Umman ve Katar'ın aracılığında tutuklu takası konusunda müzakere yürütüyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kastamonu'da sağanak ve dolu etkili oldu
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta hesaplara yatırılmaya başlayacak
Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
Bakan Özhaseki'den orta hasarlı binalara ilişkin açıklama
Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan bebek, ambulans helikopterle Şanlıurfa’ya sevk edildi

Benzer haberler

İklim değişikliği, yeşil bitki örtüsüyle bilinen Hawaii'de orman yangınlarını tetikledi

İklim değişikliği, yeşil bitki örtüsüyle bilinen Hawaii'de orman yangınlarını tetikledi

İran'da tutuklu 5 ABD vatandaşı ev hapsine alındı

ABD'den Lübnan'ın eski merkez bankası başkanına yaptırım

İran Çevre Kurumu Başkanı Selaceke: Urumiye Gölü'nün durumu iyi değil

İran Çevre Kurumu Başkanı Selaceke: Urumiye Gölü'nün durumu iyi değil
ABD'de enflasyon temmuzda yüzde 3,2 oldu

ABD'de enflasyon temmuzda yüzde 3,2 oldu
ABD'de yılın ilk yarısındaki fırtınaların sigorta kapsamındaki zararı 34 milyar dolara ulaştı

ABD'de yılın ilk yarısındaki fırtınaların sigorta kapsamındaki zararı 34 milyar dolara ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet