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Dünya

Çin'de elektrikli otomobil satışları ilk 7 ayda yüzde 41,7 arttı

Çin'de "Yeni Enerji Aracı" (NEV) olarak adlandırılan şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışı, 2023'ün ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 41,7 artış kaydetti.

Emre Aytekin  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Çin'de elektrikli otomobil satışları ilk 7 ayda yüzde 41,7 arttı

Beijing

Çin Otomobil Üreticileri Birliğinin (CAAM) verilerine göre, ocak-temmuz döneminde 4,59 milyon elektrikli otomobil üretilirken, 4,53 milyonu iç piyasada alıcı buldu.

İlk 7 ayda üretim geçen yıla göre yüzde 40, satışlar ise yüzde 41,7 artış gösterdi.

Ülkede temmuz ayında 805 bin elektrikli otomobil üretilirken, 780 bin araç satıldı, 101 bin araç ihraç edildi.

Yıllık bazda üretim yüzde 30,6, satışlar yüzde 31,6, ihracat yüzde 87 artış kaydetti.

Elektrikli otomobiller temmuzda yüzde 32,7 pazar payına ulaştı.

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