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Dünya

ABD, Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı

ABD yönetimi, Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah grubunu, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı.

Şerife Çetin, Hakan Çopur  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
ABD, Husileri yeniden "yabancı terör örgütleri" listesine aldı

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Husilerin terör listesine eklenmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Sullivan, açıklamasında, Husilerin Kızıldeniz'deki gemi ticaretini aksatan saldırılarının Amerikan personelini de tehlikeye attığını ve hem ABD yönetiminin hem de uluslararası kamuoyunun bu saldırılara ortak tepki verdiğini ifade etti.

Sullivan, "ABD, devam eden bu saldırılara karşılık olarak Husiler olarak da bilinen Ensarallah'ı Küresel Özel Terör Örgütü listesine ekledi." ifadesini kullanarak, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını sona erdirmesi durumunda bu listeden hızlı şekilde çıkarılabileceğini belirtti.

Husilerin söz konusu terör listesine 30 gün sonra ekleneceğini de kaydeden Sullivan, "Yemen'deki insani durumun daha da kötüleşmemesi adına" bu yönde bir değerlendirme yaptıklarını vurguladı.

Husiler, bu kararla, Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası ve Yabancı Terör Örgütleriyle ilgili 13224 Nolu Başkanlık Kararnamesi kapsamında yeniden "Küresel Özel Terör Örgütü" kapsamına girecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Husiler faaliyetlerinden dolayı sorumlu tutulmalıdır. Ancak bu Yemenli sivillere mal edilmemelidir. ABD Dışişleri Bakanlığı eylemlerini gerçekleştirirken, Yemen halkına olası etkileri azaltmak için önemli adımlar atacak." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede gıda, ilaç, yakıt tedariki, kişisel gelirler, iletişim ile liman ve havaalanı operasyonları için özel lisanlar üzerinde çalışıldığını aktaran Blinken, bunların Hazine Bakanlığınca açıklanacağını duyurdu.

​​​​​​​Blinken, 16 Şubat 2021'den itibaren geçerli olmak üzere Yemen'de Husiler olarak bilinen Ensarallah örgütünü yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını duyurmuştu. Söz konusu kararın, Yemen'de insani durumun son derece kötüleşmesi nedeniyle alındığı belirtilmişti.

Husiler, daha önce Donald Trump yönetiminin son günlerinde yabancı terör örgütleri listesine eklenmişti.

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