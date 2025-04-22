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Dünya

ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacak

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı seyahatinde Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Roma'ya gidecek.

Hakan Çopur  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
ABD Başkanı Trump, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacak

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social'daki hesabından yaptığı açıklamada, Papa'nın cenaze törenine katılacağını açıkladı.

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Trump, açıklamasında, "Melania ile ben, Papa Franciscus'un Roma'daki cenaze törenine katılacağız. Orada olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan sosyal medyada bazı kullanıcılarının ve Demokrat hesapların, Trump'ın "sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklindeki ifadesinin bir cenaze töreni için uygun olmadığı yönündeki eleştirilerini dile getirmesi dikkat çekti.

Vatikan, Papa'nın dün yerel saatle 07.35'te (TSİ 08.35) 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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