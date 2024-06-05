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Dünya

ABD: Gazze'de ateşkes önerisi konusunda Hamas'tan yanıt bekliyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Gazze Şeridi'nde ateşkes önerisiyle ilgili Hamas'tan yanıt beklediklerini belirtti.

Aynur Şeyma Asan  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
ABD: Gazze'de ateşkes önerisi konusunda Hamas'tan yanıt bekliyoruz

Ankara

Sullivan, basın mensuplarına Biden'ın duyurduğu; İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni ateşkes önerisine ilişkin açıklama yaptı.

"Kabul edip etmeme konusunda top Hamas'ta. Şimdi Hamas'tan yanıt bekliyoruz." diyen Sullivan, anlaşma önerisini Hamas'la görüşen Katarlı arabulucularla da iletişimde olduklarını ifade etti.

Sullivan, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün de Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi.

İsrail'in "Walla" haber sitesinde dün, Burns'ün İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere, Katar'ı ziyaret edeceği bildirilmişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin, ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtmişti.

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