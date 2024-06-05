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Dünya

New York Şehir Üniversitesi öğrencileri mezuniyetlerinde Filistin'e destek gösterisi düzenledi

ABD'deki New York Şehir Üniversitesinden (City University of New York-CUNY) bu yıl mezun olan öğrenciler, mezuniyet töreninin yapıldığı alanın önünde Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

Irmak Akcan  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
New York Şehir Üniversitesi öğrencileri mezuniyetlerinde Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Ankara

CUNY öğrencilerinin, mezuniyet töreninin yapıldığı Barclays Center önünde düzenlediği gösteride, "Gazze'deki tüm üniversiteler yıkılmışken mezuniyeti kutlamayı reddediyoruz." ifadesi kullanıldı. 

Öğrencilerin keplerini Filistin bayrağı ile süslediği gösteride, "Soykırımcı Biden gitme vaktin geldi", "Özgür Filistin istiyoruz" sloganları atıldı.

İsrail'in Filistin'de aylardır sürdüğü saldırılara dikkati çekmek için ellerini kırmızıya boyayan öğrenciler, üniversite yönetiminin İsrail'le bağını kesmesi çağrısında bulundu.


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