Dolar
9.04
Euro
10.44
Altın
1,760.88
ETH/USDT
3,517.00
BTC/USDT
56,457.00
BIST 100
1,416.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, ABD heyetinin Katar'ın başkenti Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmelerinin samimi, profesyonel ve olumlu geçtiğini söyledi.

Kasım İleri   | 13.10.2021
ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

Washington

ABD heyeti, ülkenin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sonra Taliban ile Katar'da ilk kez yüz yüze görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan, Price, "ABD heyetinin Doha'daki Taliban temsilcileriyle yaptığı görüşmeler samimi, profesyonel ve olumlu geçti." dedi.

Toplantıyı "iş toplantısı" olarak niteleyen Price, Amerikalı heyetin, Taliban'ı sözlerine göre değil, yalnızca saldırılara göre değerlendirileceğini açıkça ifade ettiğini kaydetti.

Price, görüşmede aynı zamanda, Afganistan'daki terör tehdidi, Amerikan vatandaşları, ABD'ye destek vermiş Afganların ve yabancıların ülkeden ayrılmasına izin verilmesinin de ele alındığını dile getirdi.

Toplantıda ABD istihbaratından da üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirten Price, Taliban'ın ABD ile DEAŞ-K konusunda iş birliği yapıp yapmayacağı sorularını geçiştirdi.

Sözcü, "Burada ortak bir menfaat var. DEAŞ-K ABD ve ortaklarına olduğu kadar Taliban için de bir tehdit." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'un Delta varyantı hayatın her alanını daha da kötüleştirdi
AB, CureVac'ın Kovid-19 aşısının değerlendirme sürecini durdurdu
Dünya Kovid-19'la mücadelede ikinci kışa giriyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 714 bini geçti

Benzer haberler

ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

ABD Dışişleri: Taliban'la toplantı samimi, profesyonel ve olumluydu

ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz

ABD'nin Michigan eyaletinde camiye saldırı Müslümanları tedirgin etti

ABD'de Kovid-19'un Delta varyantı hayatın her alanını daha da kötüleştirdi

ABD'de Kovid-19'un Delta varyantı hayatın her alanını daha da kötüleştirdi
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama

G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
'Elazığ vişne' mermeri üreticisine ABD'den mezar taşı siparişi

'Elazığ vişne' mermeri üreticisine ABD'den mezar taşı siparişi