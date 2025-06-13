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İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı sonucu başkent Tahran'daki bir binada hasar meydana geldi
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Bu gece İsrail, İran'a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." ifadesini kullandı.

Can Hasasu  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz

Washington

Rubio, İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırı sonrası yazılı açıklama yaptı.

Ülkesinin saldırıda dahlinin olmadığını belirten Rubio, "Bu gece İsrail, İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. İran'a yönelik saldırılara dahil değiliz ve en büyük önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerini korumaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, İsrail'in, saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini ve bu adımı "kendi meşru müdafaası" için attıklarını kendilerine bildirdiklerini aktardı.

Başkan Donald Trump'ın talimatıyla ABD yönetiminin, bölgedeki güçlerini korumak için gerekli tüm adımları attığını ifade eden Rubio, bölgesel ortaklarıyla temas halinde olduklarını da kaydetti.

Rubio, açıklamasının sonunda ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını yineleyerek Tahran yönetimini "Açık konuşayım: İran, ABD çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır." ifadeleriyle İran'ı bölgedeki ABD varlığını hedef almaması konusunda uyardı.

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