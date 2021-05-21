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Dünya

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye gidiyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın 15 Haziran'daki NATO Zirvesi öncesinde Belçika ve birçok Asya ülkesinin yanı sıra Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Kasım İleri   | 21.05.2021
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye gidiyor

Washington DC

ABD Dışişlerinden yapılan yazılı açıklamada, Sherman'nın 25 Mayıs ile 4 Haziran arasında Brüksel Ankara, Jakarta, Phnom Penh, Bangkok ve Honolulu'yu ziyaret edeceği kaydedildi.

Açıklamada, Sherman'ın Brüksel'de Belçika, Avrupa Birliği ve NATO yetkilileri ile bir araya geleceği ve Avrupa Birliği Dış Eylem Hizmetleri Genel Sekreteri Stefano Sannino ile Çin üzerine yapılacak ilk ABD-AB Diyalog toplantısına başkanlık edeceği belirtildi.

Brüksel'deki temaslarının ardında Sherman'ın Ankara'ya gideceğine değinilen açıklamada, Bakan Yardımcısının burada hükümet yetkilileri ve sivil toplum yetkilileri ile bir araya geleceği ifade edildi.

Açıklamada, "NATO müttefikimizle ortak sınamalara karşı koymak üzere birlikte çalışırken ve ortak kaygı konularını konuşurken Bakan Yardımcısı Sherman ABD-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yapacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sherman'ın daha sonra Ankara'dan Güney Asya'ya seyahat edeceği Jakarta'da Güneydoğu Aysa Uluslar Birliği (ASEAN) yetkilileri ile görüştükten sonra , Phnom Penh'te Kamboçyalı yetkililerle, Bangkok'da ise Taylandlı yetkililerle bir araya gelecek ve başta Mynamar darbesi olmak üzere bölge güvenliğine ilişkin konuları ele alacağı belirtildi.

Açıklamada, Sherman'ın ABD'ye dönmeden önce ise Hawaii'nin Honolulu adasında ABD Hint Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı karargahını ziyaret edeceği kaydedildi.


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