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Spor, Basketbol

Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a mağlup oldu

FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a 87-61 mağlup oldu.

Emre Doğan  | 13.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'a mağlup oldu

İstanbul

Yunanistan'ın Girit adasında düzenlenen organizasyonda milli takım, çeyrek finalde ev sahibi ülkeyle karşı karşıya geldi.

Heraklion Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu ay-yıldızlılar, 22-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan Yunanistan, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan Yunanistan, üçüncü periyodunu 63-47 önde geçtiği karşılaşmadan 87-61 galip ayrıldı.

Türkiye, klasman maçında 15 Temmuz Cumartesi günü Sırbistan ile karşılaşacak. Yunanistan ise aynı gün yarı finalde Fransa'nın karşısına çıkacak.


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