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Dünya

ABD’den Somali’de hava saldırısı

Terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen hava saldırısında 3 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Tufan Aktaş,Abdirahman Ali Mohamed   | 04.01.2021
ABD’den Somali’de hava saldırısı

Mogadişu

ABD, Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a düzenlediği hava saldırısında 3 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

ABD Afrika Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin güneyindeki Qunya Barow bölgesinde örgütün toplanma yeri olarak kullandığı binaların hedef alındığı aktarıldı.

AFRICOM Harekat Direktörü Tümgeneral Joel Tyler "Bu eylem Somali'ye ve bölgesel ortaklarımıza devam eden bağlılığımızı açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, Somali'deki Amerikan askerlerinin çoğunun 2021 başına kadar geri çekilmesi talimatını vermişti.

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