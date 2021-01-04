İngiltere'de üçüncü kez karantina ilan edildi

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Dünya, Koronavirüs

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında üçüncü kez karantina ilan edildi

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez karantina ilan edildi. Karantinanın şubat ayı ortasına kadar sürmesi planlanıyor.

Hasan Esen   | 04.01.2021
İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında üçüncü kez karantina ilan edildi Fotoğraf: Tayfun Salcı/AA

Londra

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonunun yayılma hızını görmenin hem moral bozucu hem de endişe verici olduğunu söyledi. 

Bilim insanlarının bu türün yüzde 50-70 daha fazla bulaşıcı olduğuna inandığını kaydeden Johnson, bu nedenle insanların virüse yakalama olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu vurguladı. 

Johnson, salgının başlamasından bu yana hastanelerin de Kovid-19'un ilk çıktığı zamana oranla daha fazla baskı altında olduğunu vurgulayarak, "endişe verici rakamlar göz önüne alındığında hızla yayılan Kovid-19 türünü kontrol altına almak ve ülkede aşılamanın yaygınlaşmasına yardımcı olmak için daha fazlasının yapılması gerektiğinin netleştiğini" ifade etti. 

"Temel sebepler haricinde dışarı çıkmayın"

Bu kapsamda yeniden karantinaya gitme kararı aldıklarını duyuran Johnson, insanların alışveriş, evden çalışılamaması durumunda işe gitmek, tıbbi yardım almak, egzersiz gibi temel sebepler haricinde dışarıya çıkmamalarını istedi.

Okullar uzaktan eğitime geçiyor

Başbakan, ilk ve orta dereceli okulların yarından itibaren uzaktan eğitime geçeceğini ve ulusal çaptaki sınavların da erteleneceğini bildirdi. 

Şubat ortasına kadar sürecek

Karantinanın şubat ayı ortasına kadar devam edeceğini belirten İngiliz Başbakan, bu tarihe kadar bakımevlerinde kalanlar, 70 yaşından büyükler, sağlık ve bakım hizmeti çalışanları ve ciddi derecede hasta olanların aşılanacağını duyurdu.

Mevcut önlemler kapsamında ülkenin yaklaşık yüzde 75'inde restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethaneler kapalı. 

Ülkede, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vakalar 50 bini geçerken can kayıpları da 1000'e yaklaşmış durumda.

Hastanelerin kapasitelerinin aşılmaya başlandığı İngiltere'de, önlem alınmaması durumunda gidişatın daha da kötü olacağından korkuluyordu.

75 binden fazla kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülke, daha önce mart ve kasım aylarında karantinaya gitmişti. 

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