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Dünya

Pentagon'dan, Trump destekçilerinin gösterileri öncesi Ulusal Muhafızların Washington'a sevkine onay

Pentagon, Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ın talebi üzerine, bu hafta içinde beklenen olaylara karşı önlem amaçlı sınırlı sayıda Ulusal Muhafız askerinin başkente sevk edilmesine onay verdiği bildirildi.

Kasım İleri   | 04.01.2021
Pentagon'dan, Trump destekçilerinin gösterileri öncesi Ulusal Muhafızların Washington'a sevkine onay

Washington DC

ABD Kongresinin, Başkanlık Seçimleri Seçiciler Kurulu oylamasını onaylaması ve ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren binlerce kişinin düzenleyeceği "Trump için Yürü" gösterisi öncesinde başkent Washington DC'de güvenlik önlemleri artırılıyor. 

Amerikan medyasında ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ın sınırlı sayıda Ulusal Muhafız'ın kentte görev yapmasına onay verdiği bildirilirken, Bowser düzenlediği basın toplantısında Ulusal Muhafızları aktifleştirdiğini duyurdu.

Bowser ayrıca, Washington halkından, salı ve çarşamba günleri kent merkezindeki gösteri alanlarından uzak durmalarını istedi.

Trump'ı destekleyen binlerce kişi yarın Washington DC merkezinde eylem yapacak.

ABD Kongresi çarşamba günü Başkanlık Seçimleri Seçiciler Kurulu oylamasını onaylamak üzere toplanacak.


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