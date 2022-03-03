Dolar
14.12
Euro
15.63
Altın
1,933.29
ETH/USDT
2,821.30
BTC/USDT
42,438.00
BIST 100
2,023.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak

Mücahit Oktay   | 03.03.2022
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak

New York

ABD hükümetinin, Kovid-19 virüsüyle mücadele için geliştirdiği bazı teknolojilerini Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile paylaşacağı bildirildi.

Washington Post, ABD hükümeti çalışanlarına dayandırdığı haberinde, diğer ülkelerin Kovid-19 başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadelesi için Washington yönetiminin bazı teknolojik buluşları DSÖ ile paylaşma kararı aldığı belirtildi.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, plan kapsamında şu anda Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından geliştirilmekte olan bazı teknolojilerin DSÖ'nün Kovid-19 Teknoloji Erişim Havuzuna lisanslanacağını söyledi.

Söz konusu teknolojiler için ayrıca, Birleşmiş Milletler destekli İlaç Patent Havuzuna da alt lisans verileceği bilgisi paylaşılırken, yeni politikanın, özel şirketler tarafından geliştirilen ve şu anda ABD pazarında bulunan aşılar ve tedavi ediciler için geçerli olmadığı vurgulandı.

Bu kapsamda ABD'nin, Moderna tarafından üretilen RNA aşı teknolojisini paylaşmasının beklenmediği kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, "Münhasır olmayan anlaşmalar yoluyla teknolojilerin gönüllü olarak paylaşılması, yalnızca salgını geride bırakmamıza yardımcı olmayacak, aynı zamanda düşük ve orta gelirli ülkeleri kendi tıbbi ürünlerini üretmeleri ve adil erişim elde etmeleri için güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

DSÖ, onlarca yabancı ülke ve halk sağlığı savunucuları yaklaşık 2 yıldır ABD ve diğer zengin ülkeleri, Kovid-19 aşıları, teşhisleri ve tedavileriyle bağlantılı teknolojileri paylaşmaya çağırıyordu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak
Fransa'da kapalı alanlarda maske zorunluluğu 14 Mart'ta kaldırılıyor
Tedbirlerin hafifletildiği dönemde de Kovid-19'la mücadelenin anahtarı aşı olacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener: Artık bireysel sorumlulukların ön planda olması gereken bir evreye geçtik
Futbol müsabakalarında HES Kodu sorgulanmayacak

Benzer haberler

ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak

ABD, bazı Kovid-19'la mücadele teknolojilerini DSÖ ile paylaşacak

ABD'de 6 Ocak Komitesinden Trump'ın 'komplo suçu işlemiş' olabileceği iddiası

Rusya, ABD'ye roket motoru sevkiyatını durdurdu

Rusya-Ukrayna savaşının 'siber' boyutu

Rusya-Ukrayna savaşının 'siber' boyutu
Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi

Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi
ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi

ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi