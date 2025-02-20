ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr, Zelenskiy'i dans ettiği görülen "deepfake" videoyla hedef aldı
Donald Trump Jr, Zelenskiy'nin dans ettiği görülen yapay zekayla oluşturulmuş bir "deepfake" video paylaşarak, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak." ifadelerini kullandı.
Ankara
ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, bir kullanıcının paylaştığı yapay zekadan faydalanılarak üretilen "deepfake" videoyu yeniden paylaştı.
Videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzik eşliğinde dans ettiği görülüyor.
Trump Jr, paylaşımında, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.