Dolar
36.32
Euro
38.04
Altın
2,951.02
ETH/USDT
2,740.30
BTC/USDT
97,302.00
BIST 100
9,804.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Samsun’dan yayındayız Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Malatya’dan yayındayız Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Trabzon'dan yayındayız Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor. Erzurum’dan yayındayız
logo
Dünya

ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr, Zelenskiy'i dans ettiği görülen "deepfake" videoyla hedef aldı

Donald Trump Jr, Zelenskiy'nin dans ettiği görülen yapay zekayla oluşturulmuş bir "deepfake" video paylaşarak, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak." ifadelerini kullandı.

Salih Okuroğlu  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr, Zelenskiy'i dans ettiği görülen "deepfake" videoyla hedef aldı

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, bir kullanıcının paylaştığı yapay zekadan faydalanılarak üretilen "deepfake" videoyu yeniden paylaştı.

Videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzik eşliğinde dans ettiği görülüyor.

Trump Jr, paylaşımında, "Zelenskiy, gerçekten de gidip bizim sonsuz dolarlarımız olmadan savaşı kazanmalı. Bakalım nasıl olacak." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karabük'te temizlik işçisinin Atatürk hassasiyeti kamerada
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi daha iptal edildi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı'dan ramazan pidesi fiyatı açıklaması
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan, jandarma personeline bere ören kadınlara teşekkür
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde son 1 haftada 31 terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

ABD'den Panama'ya getirilen düzensiz göçmenlerden 97'si Darien'deki göçmen kampına gönderildi

ABD'den Panama'ya getirilen düzensiz göçmenlerden 97'si Darien'deki göçmen kampına gönderildi

ABD Başkanı'nın oğlu Trump Jr, Zelenskiy'i dans ettiği görülen "deepfake" videoyla hedef aldı

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore tehditlerine karşı ortak hava tatbikatı düzenledi

Trump, Hazine Bakanı Bessent'in Ukrayna'da "oldukça kaba" muamele gördüğünü söyledi

Trump, Hazine Bakanı Bessent'in Ukrayna'da "oldukça kaba" muamele gördüğünü söyledi
Trump, USAID'ın Hindistan seçimleri için 21 milyon dolarlık fon kullanmasını eleştirdi

Trump, USAID'ın Hindistan seçimleri için 21 milyon dolarlık fon kullanmasını eleştirdi
Anket: ABD'de seçmenlerin yüzde 81'i Putin'e güvenilmemesi gerektiğini düşünüyor

Anket: ABD'de seçmenlerin yüzde 81'i Putin'e güvenilmemesi gerektiğini düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet