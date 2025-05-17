Dolar
38.85
Euro
43.37
Altın
3,201.12
ETH/USDT
2,453.50
BTC/USDT
102,651.00
BIST 100
9,668.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Gazze'de halkın açlıktan öldüğünü belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki insanların açlıktan öldüğünü belirterek "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin sorun ama çözeceğiz." dedi.

Zeynep Katre Oran  | 17.05.2025 - Güncelleme : 17.05.2025
ABD Başkanı Trump, Gazze'de halkın açlıktan öldüğünü belirtti

Ankara

Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ayrılmadan önce Amerikan Fox News kanalına, Rusya-Ukrayna savaşı, Gazze ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması gibi konuları değerlendirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Orta Doğu turu kapsamında bir araya geldiği 3 liderin Gazze'de halkın gıdaya erişemediğini gündeme getirdiğini ifade eden Trump, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünü söyledi.

Trump, "Bu konunun üzerinde çalışmaya başladım. Bu derin sorun ama çözeceğiz." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Putin'in de "savaştan bıktığını" söyleyen Trump, "Putin ile çok iyi bir ilişkim var. Sanırım bir anlaşma yapacağız. Bir araya gelmeliyiz ve muhtemelen bunu planlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'daki görüşmesini hatırlatan Trump, "Zelenskiy ile zor bir görüşme geçirdim çünkü dediği şeyler hoşuma gitmedi ve işi kolaylaştırmıyordu." ifadesini kullandı.

"(Şara) Oldukça yakışıklı bir adam, genç ve yakışıklı"

Trump, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldığını belirtti.

Görüştüğü liderlerin kendisine, "Suriye'nin yaptırımlar nedeniyle toparlanamadığını" söylediğini aktaran Trump, yaptırımları kaldırma kararı alarak, Suriye'ye ve ülkenin yeni lideri Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya "şans vermek" istediğini kaydetti.

Trump, Şara ile görüşmesine ilişkin, "Suriye'deki yeni liderle tanıştım. Oldukça yakışıklı bir adam, genç ve yakışıklı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında dava açıldı
Türkiye'den Bosna Hersek'in hava savunmasına destek
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 19 Mayıs'ta Gabar Dağı'nda gençlerle bir araya gelecek
Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı
Yönetmen Ali Özgentürk, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Gazze'de halkın açlıktan öldüğünü belirtti

ABD Başkanı Trump, Gazze'de halkın açlıktan öldüğünü belirtti

NBC: Trump yönetimi, 1 milyona yakın Filistinlinin Libya'ya taşınması planı üzerinde çalışıyor

ABD yaptırımlarının kalkması Suriye'nin yeniden inşa sürecine ivme kazandıracak

Trump, Körfez'i ikna etti mi?

Trump, Körfez'i ikna etti mi?
İsrail ordusu, "Gazze'deki işgalini kalıcı hale getirecek" saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, "Gazze'deki işgalini kalıcı hale getirecek" saldırıları başlattığını duyurdu
BM'den İsrail'in saldırdığı Gazze'deki ölümleri önlemek için küresel eylem çağrısı

BM'den İsrail'in saldırdığı Gazze'deki ölümleri önlemek için küresel eylem çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet