Dolar
33.04
Euro
35.94
Altın
2,400.55
ETH/USDT
3,483.00
BTC/USDT
66,345.00
BIST 100
11,156.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır Valiliğindeki il koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşecek

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, 22 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varmanın yollarını ele alacaklarını duyurdu.

Sercan İrkin, Irmak Akcan  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşecek

İstanbul

ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen 2024 Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Sullivan, Biden'ın, Netanyahu ile bu anlaşmanın gelecek haftalarda sağlanmasına odaklanacağını belirtti.

Sullivan, 22 Temmuz'da Washington'da düzenlenecek görüşmenin odak noktasının ateşkes ve esir takası anlaşması olacağını kaydederek Netanyahu'nun, ABD Kongresi'ne hitaben yapması beklenen konuşmasından önce İsrail hükümetiyle yapıcı diyaloglar kurmayı umduğunun altını çizdi.

Anlaşmanın "1. aşamadan 2. aşamaya geçişindeki" bazı teknik ayrıntıların çalışılması gerektiğini söyleyen Sullivan, "Önümüzde bazı engellerin olduğunun farkındayız, önümüzdeki haftayı bu engelleri aşmak ve anlaşmaya varmak için kullanmalıyız." dedi.

Sullivan, Kasım 2023'te yapılan esir takası anlaşmasından bu yana elde edilen en iyi fırsatın da şu an olduğunu vurguladı.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, 24 Temmuz'daki Kongre'nin ortak oturumunda hitap etmesi için davet etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, haziranda, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun, Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerin davetini kabul ettiğini, 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanına terör gözaltısı
Antalya'da ormanlık alanda yangın çıktı
Bolu'da sağanak nedeniyle bazı evleri ve alt geçitleri su bastı
TCG Anadolu KKTC'de 50 gemiyle gerçekleştirilecek geçit törenine hazır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı" kitabı

Benzer haberler

Pakistan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "terörist" olarak tanıma kararı

Pakistan'dan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu "terörist" olarak tanıma kararı

ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşecek

İsrail'in 288 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a çıktı

Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nın "esir takası anlaşması ısrarı" üzerine güvenlik toplantısını erken bitirdi

Netanyahu, Genelkurmay Başkanı'nın "esir takası anlaşması ısrarı" üzerine güvenlik toplantısını erken bitirdi
Adalet Bakanı Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına bir an önce son vermelidir

Adalet Bakanı Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına bir an önce son vermelidir
AK Parti Sözcüsü Çelik, UAD'nin "Filistin topraklarının işgal edildiği" görüşünü değerlendirdi

AK Parti Sözcüsü Çelik, UAD'nin "Filistin topraklarının işgal edildiği" görüşünü değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet