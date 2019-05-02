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Dünya

ABD, Arap Koalisyonu'na verdiği yakıt desteğini tahsil ediyor

Yemen'de Husi hareketine karşı düzenlenen operasyonlara ABD'nin verdiği yakıt desteği konusunda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun ilk ödemeyi yaptığı bildirildi.

Kasım İleri   | 02.05.2019
ABD, Arap Koalisyonu'na verdiği yakıt desteğini tahsil ediyor

Washington

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Rebecca Rebarich, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona yanlış hesaplamadan dolayı yapılan tebligattan sonra, ek yakıt ikmal harcamalarına ilişkin ilk ödemeyi aldık." ifadesini kullandı. 

Geri ödeme sürecinin devam ettiğini belirten Binbaşı Rebarich, "Yakıt, ikmal ve uçuş saatleri için yaklaşık 299 milyon dolar olarak revize edilen harcamaların bedelini tam olarak almayı bekliyoruz." dedi.

Sözcü, tahsil edilen miktarın ne kadar olduğuna dair detayları vermekten kaçındı.

Pentagon, Yemen'deki Husi hareketine karşı kurulan Arap Koalisyonu uçaklarına sağladığı havada yakıt desteği için ücretlendirme hatası yapıldığını belirterek, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ek olarak 331 milyon dolar daha ödemesini istemişti.

Yapılan tekrar hesaplamalarda bu rakam 299 milyon dolar olarak revize edilmişti.

ABD, Arap Koalisyonu'na Yemen'deki harekatlarda sağladığı yakıt ikmalini geçen yıl kasım ayında durdurmuştu.

Pentagon'un mart 2015'ten geçen yıl kasım ayına kadar oluşan ekstra borç ödemesinin yapılmasını beklediği ifade edilmişti.

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