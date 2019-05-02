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Dünya

ABD Büyükelçiliğinden Jeffrey'nin Türkiye temaslarına ilişkin açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcü Vekili Stokes, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Türkiye temaslarına ilişkin, "Suriye ile ilgili ortak endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz." dedi.

Tuğçenur Yılmaz   | 02.05.2019
ABD Büyükelçiliğinden Jeffrey'nin Türkiye temaslarına ilişkin açıklama

Ankara

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Sözcü Vekili RaeJean Stokes, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Türkiye temaslarına ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'la bir araya gelerek bir dizi önemli temaslarda bulunduğunu belirtti. 

Sözcü Vekili Stokes, görüşmelerde Suriye'de ortak endişelerde nasıl ilerleme kaydedilebileceği, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları, ABD'nin askerlerini çekmesiyle Suriye'nin kuzeyinde istikrarın ve güvenliğin tesisinin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Suriye savaşıyla ilgili 2254 sayılı kararı ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması gibi konuların ele alındığına işaret etti.

Stokes, "Görüşmeler pozitif ve yapıcıydı. Suriye ile ilgili ortak endişelerimizi ele alma konusunda ilerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte de bu görüşmelere devam etmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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