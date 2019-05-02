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Dünya

Cibuti'de Maarif Okulu 'en iyi okul' seçildi

Cibuti Milli Eğitim Bakanlığı, Cibuti Uluslararası Maarif Okulunu 2018-2019 eğitim-öğretim yılının en iyi okulu seçti.

Tufan Aktaş   | 02.05.2019
Cibuti'de Maarif Okulu 'en iyi okul' seçildi

Addis Ababa

AA muhabirinin Türkiye Maarif Vakfı (TMV) yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Cibuti Eğitim Bakanlığı, Maarif Okuluna başarı sertifikasını takdim etmek için başkent Cibuti’de tören düzenledi. 

Cibuti Uluslararası Maarif Okulu Müdürü Enes Güneyli ve Türkiye’nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, başarı sertifikasını Cibuti Eğitim Bakanı Mustafa Muhammed Mahmud’un elinden aldı.

Mahmud, burada yaptığı konuşmada, Cibuti Maarif Okulunun 21. yüzyıl eğitim modeli ve teknik altyapısının yanı sıra donanımlı yöneticileriyle Cibuti'de kısa sürede dünya standartlarında eğitim vermeye başladığını söyledi.

Cibuti Maarif Okulu Müdürü Enes Güneyli, okulun Fransızca, Arapça, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 4 dilde eğitim ve öğretim programı uygulamasının yanı sıra sportif ve sanatsal etkinliklere de büyük önem verdiğini dile getirdi.

Güneyli, "Anaokulu düzeyinden itibaren araştırma ve proje temelli kaliteli bir eğitim anlayışı sunuyoruz. Ayrıca, velilerin eğitim sürecinin önemli bir parçası olduğunu düşündüğümüz için okul içerisindeki tüm faaliyetlere onları da dahil ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni okullar inşa edilecek

Büyükelçi Şahinkaya ise TMV’nin kısa sürede tüm dünyada üstlendiği eğitim seferberliğine dikkati çekerek, okul müdürü ve ekibini gayretleri ve çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Şahinkaya ayrıca, Cibuti hükümeti tarafından TMV’ye hibe edilmiş 30 bin metrekare arazide yeni okul binalarının inşa edilmesiyle Cibuti’de faydalı bir yatırımın tamamlanacağını söyledi.

Ülkede 2018 yılının başında eğitim ve öğretime başlayan TMV, anaokulu düzeyinde yürüttüğü programına gelecek sene bir de ilkokul ekleyecek. Vakıf, hükümetin hibe ettiği 30 bin metrekarelik araziye ise anaokulundan liseye kadar tüm branşlarda eğitim verecek modern bir kompleks inşa edecek.

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