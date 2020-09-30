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Dünya

AB, Venezuela'da seçimlerin ertelenmesini istiyor

Avrupa Birliği, Venezuela'da özgür ve adil seçimler için gerekli şartların bulunmadığı gerekçesiyle 6 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerinin ertelenmesini istedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 30.09.2020
AB, Venezuela'da seçimlerin ertelenmesini istiyor

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, geçen hafta iki AB yetkilisinin Venezuela'ya giderek muhalefet, sivil toplum ve yönetimle görüşmeler yaptığı, ülkede demokratik ve adil seçimlerin yapılması için gerekli şartların bulunmadığına yönelik AB'nin görüşünü ilettiği belirtildi. 

Açıklamada, AB'nin Venezuela politikasının değişmediği vurgulanarak, "Özgür, adil ve demokratik seçimlerin yapılması için şartlar şu anda oluşmuş değil." ifadesine yer verildi.

Diyaloğa alan açmak için parlamento seçimlerinin ertelenme ihtimali ve mevcut şartların değiştirilmesi konularının AB'nin uluslararası girişimlerinde ele alındığı belirtilen açıklamada, "Erteleme olmadan, demokratik şartlar ve seçim koşulları iyileştirilmeden AB, Venezuela'ya seçim gözlem misyonu göndermeyi düşünemez." denildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, AB'nin daha önce de yaptığı seçimlerin ertelenmesi çağrısını reddetmişti.

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