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Dünya

Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı

Irak'ın Erbil kentinde, İran yönetimine muhalif İran-Kürdistan Demokrat Partisi kampı ve havalimanının bulunduğu bölgeye birden fazla füze düştüğü belirtildi.

İdiris Okuduci,Fakhradin Ibrahim, Sarmand Hameed Mohammad   | 30.09.2020
Irak'ta Erbil Havalimanı ve İKDP kampının bulunduğu bölgeye füze saldırısı

Erbil

İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Salih Kadiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havalimanına yakın bölgede bulunan İKDP kampı yakınına birkaç füze düştüğünü söyledi.

Kadiri, füzelerin hedefinin İKDP kampı mı yoksa Erbil Havalimanı mı olduğuna dair henüz ellerinde bir bilgi bulunmadığını, incelemelerin devam ettiğini aktardı.

Patlama sonrası havalimanında siren seslerinin duyulduğu kaydedildi.

Öte yandan İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Iraklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Erbil'de ABD askerlerinin konuşlu bulunduğu havalimanında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Haberde, havalimanı yakınlarına 3 füze düştüğü belirtildi.

IKBY: Haşdi Şabi, Erbil Havalimanı'na füze saldırısı düzenledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Kurumu'dan yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Haşdi Şabi milislerinin Erbil Havalimanı'na 6 füze fırlattığı belirtildi.

Havalimanı yakınlarına düşen füzelerin, Musul vilayetine bağlı Şeyh Nemre köyünde Haşdi Şabi'ye bağlı 30. Tugay'a ait bir bölgeden fırlatıldığı kaydedildi.

Füzelerden ikisinin patlamadığı ve saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı da yaşanmadığı aktarıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre, saldırı sonrası Erbil-Musul kara yolu güvenlik tedbirleri kapsamında trafiğe kapatıldı.

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