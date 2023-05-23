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Dünya

AB: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin Polonya dahil birkaç ülkede başladığını duyurdu.

Selen Temizer  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
AB: Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı Polonya'da NATO Hava Kuvvetleri tatbikatına katılan Polonya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukraynalı pilotların F-16 eğitiminin Polonya dahil birkaç ülkede başladığını duyurdu.

Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

"Nihayet Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimleri verilmeye başlandığı için mutluyum." diyen Borrell, bunun zaman alacağını ancak ne kadar hızlı tamamlanırsa o kadar iyi olacağını söyledi.

Borrell, eğitimlerin birkaç ülkede başladığını belirterek, bu ülkelerden birinin Polonya olduğunu bildirdi.

AB ülkelerinin Ukrayna'ya silah ve mühimmat teslimatını hızlandırması için ortak satın alım sürecinin ne aşamada olduğunun sorulması üzerine Borrell, bu sürecin ilerlediğini ifade etti.

Japonya'da geçen hafta yapılan G7 Toplantısı'nda Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesinin önü açılmıştı.

Savunma bakanlarının gündemi

Toplantıda, ana gündemi Ukrayna'nın talep ettiği silah ve mühimmat desteğinin hızlandırılması oluşturacak.

Ukraynalı askerlerin eğitimi de gündemde olacak. AB yetkilileri, bugüne kadar 15 bin Ukrayna askerinin eğitiminin tamamlandığını, bunu 20 bine çıkarmayı planladıklarını belirtiyor.

AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın bir bölümüne NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katılacak.

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