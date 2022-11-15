Dolar
18.61
Euro
19.40
Altın
1,777.10
ETH/USDT
1,271.60
BTC/USDT
16,910.00
BIST 100
4,631.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlattı

15 bin Ukrayna ordusu personeli, AB ülkesi üyelerin topraklarında eğitilecek.

Selen Temizer   | 15.11.2022
AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlattı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) 15 bin Ukrayna ordu personelinin eğitileceği askeri misyonunun (EUMAM Ukrayna) başlatıldığını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, misyon, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü savunmasına, egemenliğini etkin şekilde kullanmasına ve sivilleri korumasına izin vermek için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri operasyonları etkin şekilde yürütme kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunmayı" amaçlıyor.

AB düzeyinde bir proje olarak tasarlanan misyon, üye ülkeler tarafından verilen eğitimlere alternatif olmayacak.

AB topraklarında faaliyet gösterecek misyon, 15 bin ordu personelini eğitecek.

Eğitimler, birçok AB ülkesinin topraklarında verilecek.

Birkaç hafta içinde operasyonel hale gelmesi planlanan misyonun görev süresi 2 yıl olacak.

Misyonun merkezi, Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binasında bulunacak.

Misyon, EEAS bünyesindeki Askeri Planlama ve Davranış Kabiliyeti (MPCC) Direktörü Koramiral Herve Blejean tarafından komuta edilecek.

Misyonun toplam bütçesi 107 milyon avro olacak, 27 AB ülkesinin sağlayacağı mühimmat, askeri teçhizat, silahların teslimi için gerekli platformlar, bahsi geçen ekipmanın nakliyesi, gözetimi ve bakımı ve onarımının finanse edilmesi için Ukrayna ordusuna 16 milyon avroluk hibe de verilecek.

Misyonun kurulmasına AB dışişleri bakanlarının 17 Ekim'deki toplantısında, Ukrayna'nın talebi üzerine karar verilmişti.

"NATO müttefiklerinin yaptıklarını tamamlayacak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, AB Savunma Bakanlarının toplantısına katılmadan önce yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlatmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu, NATO müttefiklerinin halihazırda yaptıklarını tamamlayacak." ifadesini kullanmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında kızıyla eski eşini yitiren baba, teröre tepki gösterdi
Ankara'da öldürülen Afgan uyruklu 5 kişinin soruşturması için özel ekip kuruldu
Yurdun güneydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bursa'daki Nilüfer Barajı'nın suyu yok denilecek kadar azaldı

Benzer haberler

AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlattı

AB, Ukrayna için askeri eğitim misyonu başlattı

Rusya: ABD ve AB vaatlerini uygularsa Rus gübre ve tahılının sevkiyatı önündeki engeller kalkar

Kremlin'den BM’de alınan Rusya'nın Ukrayna'ya tazminat ödemesi kararına tepki

İngiltere, AB'nin savunma projesine katılacak

İngiltere, AB'nin savunma projesine katılacak
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Bilim ve Araştırma Diyaloğu'nun ilk toplantısı yapıldı

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Bilim ve Araştırma Diyaloğu'nun ilk toplantısı yapıldı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: Terörle mücadelede iş birliğinde bulunuyoruz

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut: Terörle mücadelede iş birliğinde bulunuyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet