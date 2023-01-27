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Dünya

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği (AB), savaş nedeniyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Ata Ufuk Şeker   | 27.01.2023
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı

Brüksel

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, Rusya ekonomisinin belirli sektörlerini hedef alan yaptırımların 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Açıklamada, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların ilk olarak 2014 yılında Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması gerekçesiyle alındığı anımsatılarak, geçen yıl şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla yaptırımların önemli ölçüde genişletildiği kaydedildi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların ticaret, finans, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünleri de içeren geniş bir yelpazede sürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatının yasaklandığı, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldığı ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alındığı hatırlatıldı.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları her 6 ayda bir uzatılıyor.

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı.

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