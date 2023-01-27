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Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim yakılması konusunda yine ifade özgürlüğüne sığındı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının NATO'ya üyelik sürecine etkisi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.

Murat Temizer   | 27.01.2023
İsveç Dışişleri Bakanı, Kur'an-ı Kerim yakılması konusunda yine ifade özgürlüğüne sığındı

Varşova

Billström, Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile düzenlediği basın toplantısında, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında Üçlü Muhtıra imzalandığını belirtti.

Muhtırada açık şartlar ve yükümlülükler olduğunu ifade eden Billström, "Burada açık ve net bir taahhüdümüz var. Bunları yerine getireceğiz." dedi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının NATO üyelik sürecine etkisine ilişkin soruya Billström, "Bu konuda spekülasyon yapmak istemiyorum. İsveç'te tabii ki ifade özgürlüğü var ve bu herkesin kullanabileceği bir şey. Ancak altını çizmek isterim ki İsveç hükümeti kutsal kitapları yakmak gibi bu tür olayları hiçbir şekilde tasvip etmiyor veya teşvik etmiyor." yanıtını verdi.

"Türkiye'nin endişelerini anlamaya çalışacağız"

Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics de "Türkiye'nin endişelerini doğru ve açık bir şekilde anlamaya çalışacağız. Temmuzdaki NATO Zirvesi öncesinde bunun tamamlanması önemli. Yani onay sürecini tamamlamak için 5 aydan biraz daha fazla zamanımız var." diye konuştu.

Türkiye ile diyaloğun sürmesi, üç ülkenin meşru çıkarlarına saygı duyulması gerektiğine işaret eden Rinkevics, "Letonya, Türkiye, İngiltere ve ABD gibi üye devletlere uyan bir kararı eminim bulacağız. Çünkü biz sorumlu ülkelerden oluşan bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında yapılan eylem sırasında, Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

Paludan, bugün de Danimarka'da bir caminin karşısında polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakarak yeni bir provokasyonda bulunmuştu.

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