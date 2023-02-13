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Dünya

AB, büyüme beklentisini yükseltti enflasyon öngörüsünü düşürdü

Avro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentisi yüzde 0,3'ten yüzde 0,9'a revize edilirken, enflasyon beklentisi de yüzde 6,1'den 5,6'ya indirildi.

Ata Ufuk Şeker   | 13.02.2023
AB, büyüme beklentisini yükseltti enflasyon öngörüsünü düşürdü

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik genelinde ekonomik büyüme beklentisini artırırken, enflasyon beklentisini düşürdü.

AB Komisyonu'nun "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Kış" raporu yayımlandı.

Raporda, AB ve Avro Bölgesi’nin 2022'deki büyüme oranı öngörüsü yüzde 3,5 oldu.

AB ekonomisinin 2023'te yüzde 0,8, 2024'te yüzde 1,6, Avro Bölgesi ekonomisinin de 2023'te yüzde 0,9 ve 2024'te yüzde 1,5 büyüyeceği öngörüldü.

AB Komisyonu'nun bir önceki "Sonbahar" raporunda, AB ve Avro Bölgesi ekonomisinin 2023'te yüzde 0,3 büyüyeceği tahmin edilmişti.

Son raporla birlikte AB ve Avro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri yüzde yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

Söz konusu oranlar gerçekleşirse AB ve Avro Bölgesi daha önce beklenen teknik resesyona girme riskinden kurtulmuş olacak.

Enflasyon beklentisi

AB Komisyonu, Avro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2023 için yüzde 6,1'den yüzde 5,6'ya indirdi. AB için de enflasyon öngörüsü 2023 yılında yüzde 7'den yüzde 6,4'e düşürüldü.

Böylece, AB Komisyonu'nun AB ve Avro Bölgesi enflasyon beklentileri bu yıl için aşağı yönlü revize edildi.

Enflasyonun 2024 yılında ise AB'de yüzde 2,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,5 olması öngörüldü.

Geçen yıl enflasyon oranı AB'de yüzde 9,2 Avro Bölgesi'nde de yüzde 8,4 olarak ölçülmüştü.

Raporda, bu yıl Almanya'nın yüzde 0,2, Fransa'nın yüzde 0,6, İtalya'nın yüzde 0,8, İspanya'nın yüzde 1,4 büyüyeceği, enflasyonun da bu yıl Almanya'da yüzde 6,3, Fransa'da yüzde 5,2, İtalya'da yüzde 6,1 ve İspanya'da yüzde 4,4 olacağı öngörüldü.

AB ekonomisinin çevresinin sınamalarla sarılı olduğu ifade edilen raporda, çekirdek enflasyonun ocak ayında yükseldiği anımsatıldı.

Raporda, tüketiciler ve işletmelerin yüksek enerji maliyetleri ile karşı karşıya kalmaya devam ettiği, enflasyon sepetindeki temel ürünlerin yüzde 90'ından fazlasının ortalamanın üzerinde fiyat artışı gösterdiği ve enflasyonist baskıların halen genişlediği ifade edildi.

Bu nedenle, parasal sıkılaştırmanın devam edeceği ve yatırımları zorlayacağı kaydedilen raporda, enflasyonun nominal ücret artışının üzerinde seyredeceği ve tüketimdeki zayıflığın yakın vadede süreceği belirtildi.

​​​​​​​Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "2023 yılına tahmin edilenden daha sağlam bir zeminde girdik." dedi.

Doğal gaz kıtlığı ve resesyon riskinin azaldığını belirten Gentiloni, "Ancak Avrupalıları hala zor bir dönem bekliyor. Büyümenin güçlü dalgalanmalar nedeniyle yavaşlaması bekleniyor." ifadesini kullandı.

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