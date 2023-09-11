Dolar
26.87
Euro
28.85
Altın
1,929.20
ETH/USDT
1,593.20
BTC/USDT
25,703.00
BIST 100
8,278.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Japonya Milli Takımı, Türkiye ile yapacağı karşılaşma öncesinde son hazırlıklarını Cegeka Arena'da gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

AB, Rus turistlerin arabalarına el konulacağını teyit etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'dan üye ülkelere arabalarıyla gelenlerin araçlarına veya yaptırım listesine dahil kişisel eşyalarına el konulacağını bildirdi.

Ata Ufuk Şeker  | 11.09.2023 - Güncelleme : 11.09.2023
AB, Rus turistlerin arabalarına el konulacağını teyit etti

Brüksel

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Sheridan Ferrie, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve bu konudaki güncel uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini kabul ettiğini anımsayan Ferrie, Rusya'yı savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden mahrum bırakmayı amaçladıklarını anlattı.

Ferrie, yaptırımlar kapsamında Rusya'dan belirli ürünlere ithalat yasağı uygulandığını hatırlattı.

Rus turistlerin AB ülkelerine girişte arabalarına el konulması durumunun yeni olmadığına dikkati çeken Ferrie, bu yasağın uzun zamandır yürürlükte olduğunu vurguladı.

Ferrie, AB Komisyonu'nun bir görevinin de yaptırımların AB genelinde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak olduğuna dikkati çekerek, bu nedenle üye ülkelere yaptırımların nasıl uygulanması gerektiği konusunda düzenli rehberler hazırladıklarını anlattı.

Mevcut yaptırımların değişmediğine işaret eden Ferrie, "Rusya'dan birçok ürüne ithalat yasağımız var. Bu ürünler yaptırım listemizde yer alıyor. Arabalar ithalat yasağına tabidir ve AB'ye giremezler." dedi.

Ferrie, AB ülkelerindeki gümrük yetkililerinin özellikle otomobil ve değerli eşyalar konusundaki kurallara tam olarak uyması gerektiğine dikkati çekti.

AB yaptırımları uyarınca Ruslar, birlik ülkelerine turistik ziyaretlerinde yanlarında otomobil, kozmetik malzeme, bilgisayar, akılı telefon, değerli taş, kürk gibi çeşitli ürünleri getiremiyor. Bu ürünlere AB gümrüklerinde el konuluyor.

AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi.

Bu çerçevede, Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulandı. Binin üzerinde kişi ve 200'den fazla kurumun mal varlığı donduruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru Türkiyesiz olmaz
MİT, PKK/YPG'nin askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i etkisiz hale getirdi
Türk askerinden Kosova'da eğitime destek
Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar, 6 Ekim'de BM İnsan Hakları Konseyinde ele alınacak
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Benzer haberler

AB, Rus turistlerin arabalarına el konulacağını teyit etti

AB, Rus turistlerin arabalarına el konulacağını teyit etti

Rusya'nın gaz vanalarını kapatmasıyla geçen kış 40 milyondan fazla Avrupalı evinde üşüdü

AB ekonomik büyüme beklentisini düşürdü

Türkiye'nin AB'ye ihracatında kritik sektörler için karbon mekanizması süreci başlıyor

Türkiye'nin AB'ye ihracatında kritik sektörler için karbon mekanizması süreci başlıyor
Mossad Başkanı, "Rusya'nın İran'a gelişmiş silah sağlayabileceği" endişesini açıkladı

Mossad Başkanı, "Rusya'nın İran'a gelişmiş silah sağlayabileceği" endişesini açıkladı
Rusya, G20 Zirvesi'ni dünya ekonomi dengesi için "dönüm noktası" olarak nitelendirdi

Rusya, G20 Zirvesi'ni dünya ekonomi dengesi için "dönüm noktası" olarak nitelendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet