Dolar
19.42
Euro
21.41
Altın
1,982.17
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,000.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Nevşehir'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

AB ortak gaz alımına başlıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki enerji şirketleri yeni mekanizma ile ortak doğal gaz alımına hazırlanıyor.

Ata Ufuk Şeker  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
AB ortak gaz alımına başlıyor

Brüksel

AB Komisyonu, Avrupa şirketlerinin birlikte gaz alımı için kurulan mekanizma çerçevesinde ilk talep toplama sürecinin bugün başlatıldığını açıkladı.

Uygulamayla AB'nin ortak pazar gücünü kullanarak uluslararası tedarikçilerle daha iyi fiyatlar müzakere edeceğine işaret edilen açıklamada, böylece gaz depolarını koordineli ve zamanında yeniden doldurarak gelecek kışa hazırlık yapılacağı kaydedildi.

Sisteme kayıtlı şirketlerin ilk talep toplama çağrısına yanıt vermek için 2 Mayıs'a kadar süresi olduğu belirtilen açıklamada, şirketlerin bireysel taleplerini sunmalarının ardından gerekli hacimler birleştirilerek küresel piyasalarda ihaleye çıkılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Avrupa'nın toplu gaz talebinin uluslararası tedarikçilerinden gelen tekliflerle eşleştirileceği, katılımcı şirketlerin gaz alınması ve teslimi için sözleşme şartları konusunda tedarikçilerle müzakerelere başlayacağı bildirildi.

İlk satın alma anlaşmalarının yazdan önce yapılmasının beklendiği aktarılan açıklamada, gelecek 12 aylık dönem boyunca her 2 ayda bir düzenli olarak yeni ihaleler yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, gaz alım mekanizmasına şimdiye kadar 67 şirketin kayıt olduğu, sistemin yeni şirketlerin katılımına açık olduğu anımsatıldı.

AB ülkelerinin depolama hedeflerinin en az yüzde 15'i oranında ortak gaz alımı taahhüt ettiği vurgulanan açıklamada, bunun yılda yaklaşık 13,5 milyar metreküp gaz alımı anlamını taşıdığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de sağanak ve dolu etkili oldu
Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Anayasa Mahkemesinin 61. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Türkiye güçlendikçe afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesi çok daha artacak
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutlarının inşası sürüyor

Benzer haberler

AB ülkeleri emisyonları düşürecek yasaları onayladı

AB ülkeleri emisyonları düşürecek yasaları onayladı

AB ortak gaz alımına başlıyor

Avrupa bankaları, 2024'te kendi ödeme hizmetlerini başlatmayı planlıyor

Avrupa ülkeleri, Kuzey Denizi'nden elektrik üretimini artırmak istiyor

Avrupa ülkeleri, Kuzey Denizi'nden elektrik üretimini artırmak istiyor
AB, Suriye'ye yaptırımları genişletti

AB, Suriye'ye yaptırımları genişletti
Doğal gaz piyasaları iki yıllık krizin ardından dengelenme eğiliminde

Doğal gaz piyasaları iki yıllık krizin ardından dengelenme eğiliminde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet