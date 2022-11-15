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Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumu gerçekleşiyor Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alandan yayındayız
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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel’den teröre karşı dayanışma mesajı

AB Konseyi Başkanı Michel, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, AB’nin Türk halkının yanında olduğunu belirterek terörle ortak mücadelenin önemini vurguladı.

Gökhan Kurtaran, Nuran Erkul Kaya   | 15.11.2022
AB Konseyi Başkanı Michel’den teröre karşı dayanışma mesajı

Londra

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Endonezya’nın ev sahipliğinde Bali’de gerçekleştirilen 17. G20 Liderler Zirvesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Michel, “AB adına, bu trajik saldırının hemen ardından Türk halkına taziyelerimizi ve desteklerimizi ilettik. Bu durum teröre karşı mücadelemizin ortak bir mücadele olduğunu göstermektedir.” ifadesini kullandı.

Teröre karşı birlikte mücadele edilmesinin son derece önemli olduğunu anlatan Michel, olası saldırıların önlenmesi konusunda istihbarat birimleri arasında her seviyede iş birliğinin sağlanmasının zaruri olduğunu kaydetti.

Michel, “Her yerde teröre karşı mücadelenin ve iş birliğinin sağlanmasını istiyoruz. (Bu konuda) AB’nin son derece sağlam bir duruşu var.” dedi.

"Nükleer dilinin kullanılması son derece tehlikeli"

Rusya’nın son dönemde nükleer güç kullanma olasılığını gündeme getirdiğini aktaran Michel, “Rusya’nın nükleer dilini kullanmayı seçmesi son derece sorumsuzca ve tehlikeli.” ifadesini kullandı.

Michel, bu yıl zirvenin çok farklı bir iklimde gerçekleştiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ve G20 üyesi olan Rusya, özgür ve egemen bir ulus olan Ukrayna'ya saldırıyor. Bu savaş, Avrupa'dan Afrika'ya, Orta Doğu'ya kadar nerede yaşıyor olursanız olun hepimizi etkiliyor. Gıda ve enerji krizlerini sona erdirmenin en iyi yolu, Rusya'nın bu anlamsız savaşı sona erdirmesi ve BM tüzüğüne saygı duymasıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

G20 Zirvesi kapsamında gıda ve enerji güvenliği konusunda küresel iş birliğinin sağlanmasının giderek önem kazandığının altını çizen Başkan Michel, tüm dünyada açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalan nüfusun giderek arttığını kaydetti.

Michel, AB’nin Rusya’ya karşı uygulamakta olduğu yaptırımların ülkenin gıda ürünleri ve gübre ihracatını kapsamamasına rağmen Rusya’nın bu kalemlerin ihracatının kısıtlanması yönünde karar aldığını belirtti.

AB’den gelişen ekonomiler için 8 milyar avroluk destek paketi

AB’nin Ukrayna’daki savaşın küresel sonuçlarına karşı çözüm üretmek için yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Michel, gelişmekte olan ekonomilerin desteklenmesi için toplam 8 milyar avroluk finansman paketinin hazırlanmakta olduğunu açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Michel, enerji krizinin küresel piyasaları, hane halkını ve işletmeleri etkilediğini belirterek, G20’nin sürdürebilir ve herkes için ulaşılabilir enerji güvenliğinin sağlanması konusunda kolektif güç ve sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Michel, “Bugün ve yarın yapılacak toplantıların, üyelerin yine G20 üyesi olan Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulanmasıyla ikna edilmesi için kullanılabileceğine kesinlikle inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Çin ile politik ilişkilerin sürdürülmesinin önemli olduğunun altını çizen Michel, “Farklı görüşlere rağmen, politik diyaloğun sürdürülmesi için alanın mevcut olması her zaman olumludur. Çin ile özellikle ekonomik açıdan ilişkilerin yeniden dengelenmesi önemli.” şeklinde konuştu.

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