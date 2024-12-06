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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüme

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Ata Ufuk Şeker  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 büyüme

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin üçüncü çeyrek GSYH ve istihdam verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 arttı.

AB'de GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 1 artış gösterdi.

GSYH, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 0,4, Almanya'da yüzde 0,1 artarken, İtalya'da sabit kaldı.

GSYH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,3 düşerken, İtalya'da yüzde 0,4, Fransa'da yüzde 1,2 ve İspanya'da yüzde 3,4 yükseldi.

Avro Bölgesi’nde istihdam üçüncü çeyrekte, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 arttı.

AB'de ise istihdam üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe göre sabit kalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artış gösterdi.

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