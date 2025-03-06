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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta düştü

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 geriledi.

Ata Ufuk Şeker  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ocakta düştü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'de perakende satışlar, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 düşerken, yıllık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar ocakta aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,5 yükseldi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 9 ile Slovakya'da yüzde 4,8 ile Litvanya'da oldu. En fazla artış ise yüzde 2,3 ile Slovenya'da yüzde 2,2, ile Macaristan'da ve yüzde 1,6 ile Hollanda'da belirlendi.

Ocakta yıllık bazda perakende satışların en fazla düştüğü ülkeler yüzde 0,4 ile Finlandiya, yüzde 0,3 ile İtalya ve Belçika olurken, en fazla arttığı ülkeler ise yüzde 11,4 ile Lüksemburg, yüzde 8,1 ile Bulgaristan ve yüzde 5,3 ile Portekiz olarak tespit edildi.

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