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Ekonomi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 32 milyar 765 milyon lira azalarak 846 milyar 579 milyon liraya düştü.

Tunahan Kükürt  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 28 Şubat haftasında 166 milyar 634 milyon lira artarak 16 trilyon 690 milyar 918 milyon liradan, 16 trilyon 857 milyar 552 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 67 milyar 505 milyon lira azalarak 19 trilyon 803 milyar 742 milyon liraya düştü.

Tüketici kredileri 2 trilyon 117 milyar liraya ulaştı

Tüketici kredilerinin tutarı, 28 Şubat itibarıyla 24 milyar 375 milyon lira artarak 2 trilyon 117 milyar 234 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 535 milyar 76 milyon lirası konut, 68 milyar 432 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 513 milyar 726 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 19 milyar 928 milyon lira artarak 2 trilyon 393 milyar 859 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,7 artışla 1 trilyon 926 milyar 188 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 661 milyar 496 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 264 milyar 693 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Şubat itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 984 milyon lira artışla 333 milyar 739 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 247 milyar 609 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 57 milyar 756 milyon lira artarak 3 trilyon 701 milyar 334 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 32 milyar 765 milyon lira azalarak 846 milyar 579 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 4,27'si oldu.

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