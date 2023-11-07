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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Komisyonu üyesinden Gazze için "kıyamet" uyarısı

AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Lenarcic, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesi gerektiğini belirterek "Bu olmazsa şu anda Gazze’de gördüğümüz felaket kıyamete dönüşebilir." dedi.

Ömer Tuğrul Çam  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
AB Komisyonu üyesinden Gazze için "kıyamet" uyarısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesi gerektiğini belirterek, "Bu olmazsa şu anda Gazze’de gördüğümüz felaket kıyamete dönüşebilir." uyarısında bulundu.

Lenarcic, bir grup Türk gazeteciyle bir araya gelerek AB Komisyonunun insani yardımları hakkında bilgi verdi.

Gazze'deki son durumu değerlendiren Lenarcic, "Şu anda Gazze’ye yönelik insani yardımlar kesinlikle yetersiz ve radikal biçimde artırılmalı." dedi.

Lenarcic, çatışmanın başlamasından bu yana sadece 500 yardım kamyonunun Gazze’ye girdiğini, kamyon sayısının çatışmaların başlamasından önce günde 500 olduğunu aktardı.

Çatışmalar ve İsrail’in bombardımanı nedeniyle Gazze’de her yere yardım gönderilemediğine işaret eden Lenarcic, insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara ara verilmesi gerekliliğini kaydetti. Lenarcic, bu aranın birkaç saat değil, en az birkaç gün olması gerektiğini söyledi.

​​​​​​​Lenarcic, "Kısıtlama olmadan güvenli şekilde insani yardımların ulaştırılması için çatışmalara insani aralar verilmesi herhangi bir çatışmadaki tüm tarafların uluslararası yasal yükümlülüğüdür. Gelecekte bu olmazsa şu anda Gazze’de gördüğümüz felaket kıyamete dönüşebilir." diye konuştu.

Adına "ateşkes" veya "insani ara" ne denirse densin çatışmalara ara verilmesinin şart olduğunu vurgulayan Lenarcic, "Son bir ayda hiç insani ara verilmedi. Bir tane bile olmadı." dedi.

Lenarcic, Gazze'de her türlü insani yardıma acilen ihtiyaç duyulduğunu, özellikle de yakıt gereksinimi bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Gazze’ye yakıt girişi mümkün değil. İnsani açıdan bu çok ciddi bir sorun çünkü yakıt olmadan jeneratörler, hastaneler, su pompaları, arıtma tesisleri, fırınlar çalışamıyor. Yakıt aynı zamanda insani yardım çalışanları ve kuruluşları için de gerekli. Yakıt şu anda aşırı derecede gerekli."

Yakıtın hem sivil hem askeri amaçla kullanıldığını hatırlatan Lenarcic, "İsrail’in yakıt girişine izin vermeye hazır olmamasını anlıyoruz ancak yakıtın insani amaçlar dışında kullanılmaması için yeterli garantileri vermek mümkün. Bu yapılabilir ve yapılmalı." ifadesini kullandı.

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