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Dünya

AB, Hırvatistan'ı avroya geçmeye hazır buldu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2013 yılından beri AB üyesi olan Hırvatistan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ata Ufuk Şeker   | 01.06.2022
AB, Hırvatistan'ı avroya geçmeye hazır buldu

Brüksel

AB Komisyonu, avro para birimini kullanmayan Birlik üyesi ülkelerin Avro Bölgesi'ne katılıma hazırlık seviyelerinin tespit edildiği raporu yayımladı.

Raporda, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Romanya ve İsveç'in Avro Bölgesi’ne katılım sürecindeki ilerlemeleri değerlendirildi.

Hırvatistan'ın 1 Ocak 2023'te avroyu benimsemeye hazır olduğu sonucuna varılan raporda, Hırvatistan ile Avro Bölgesi'ne üye ülke sayısının 20'ye çıkacağına işaret edildi.

Raporda, Hırvatistan'ın avroya geçişte fiyat istikrarı, kamu maliyesi, döviz kuru ve uzun vadeli faiz oranı gibi kriterleri yerine getirdiği kaydedildi.

Ülkenin avroya geçişine ilişkin nihai kararın Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) görüşlerini bildirmesinin ardından temmuz ayında AB Konseyi tarafından alınması bekleniyor.

Avro Bölgesi hakkında

Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Finlandiya, İrlanda, Lüksemburg ile Portekiz para birimi avronun Ocak 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmesine karar vermiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde avro banknot ve bozuk paraları piyasaya sürülmüştü.

Başlangıçta 11 ülkenin kullanıma başladığı avroya, 2001 yılında Yunanistan, 2007 yılında Slovenya, 2008'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Malta, 2009'da Slovakya, 2011 yılında Estonya, 2014 yılında Letonya ve 2015 yılında Litvanya'nın geçişiyle, Avro Bölgesi toplam 19 üyeye ulaşmıştı.

Doların ardından dünyanın en fazla kullanılan ikinci rezerv para birimi konumunda bulunan avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor.

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