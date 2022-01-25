Dolar
13.48
Euro
15.24
Altın
1,848.85
ETH/USDT
2,462.00
BTC/USDT
36,866.00
BIST 100
1,945.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz

Selen Temizer   | 25.01.2022
AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefkovic, 4. doz aşılamaların genel nüfusa uygulanması için bilimsel tavsiye beklediklerini bildirdi.

Sefkovic, AB Genel İşler Konseyi Toplantısının ardından Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin aşılama ve takviye dozlar açısından dünyada çok ileri konumda yer aldığını belirten Sefkovic, "Dördüncü doz hakkında konuşursak, ek bilimsel tavsiye bekliyoruz." dedi.

Sefkovic, "İlaç şirketleri yeni varyantlara karşı özel aşılar geliştiriyor ve bilimin bu sorulara ne gibi cevaplar verebileceğini göreceğiz." diye konuştu.

AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 18 Ocak'taki açıklamasında 4. doz aşıların bağışıklığı baskılanan hastalar için değerlendirilebileceğini, nüfusun geneli için bu aşamada gerekmediğini ve kısa aralıklarla çoklu takviye dozlarının uygulanmasının sürdürülebilir olmadığını duyurmuştu.

Bazı üye ülkeler riskli gruplar için 4. doz aşılamaya başlamak konusunda karar almıştı.

AB'nin Kovid-19 sertifikasına göre seyahat tavsiyesi

Beaune da AB Konseyinin Kovid-19 seyahat tedbirlerinin kişilerin geldiği bölgeye göre değil, aşılanma, test veya hastalığı geçirme bilgilerini içeren Kovid-19 sertifikasına göre belirlenmesi için üye ülkelere tavsiyede bulunduğunun hatırlatılması üzerine, tüm AB ülkelerinin anlaşmaya uymasının garanti edilemeyeceğini söyledi.

Fransız Bakan, sertifika zaten "katı ve koruyucu" olduğu için, AB ülkelerinin parçalanmadan kaçınmayı seçeceğini beklediğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Omicron'un yayılması m-RNA aşılarının etkililik oranını düşürüyor
Fransa'da 501 bin 635 Kovid-19 vakası belirlendi
Biden yönetimi büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan kapanma tedbirleri son buluyor
İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı son 10 ayın en üst seviyesine çıktı

Benzer haberler

Biden yönetimi büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı

Biden yönetimi büyük işletmelere yönelik aşı zorunluluğunu kaldırdı

Josep Borrell: AB Ukrayna'ya Afganistan'dakine benzer durum halinde müdahale edebilmeli

AB: Dördüncü doz konusunda bilimsel tavsiye bekliyoruz

AB: Kendi ülkesinin birliğini baltalayanlar bölgesel istikrara tehdit

AB: Kendi ülkesinin birliğini baltalayanlar bölgesel istikrara tehdit
AB, enerji fiyatları ve enflasyondaki yükselişten endişeli

AB, enerji fiyatları ve enflasyondaki yükselişten endişeli
AB, seyahat tedbirlerinin Kovid-19 sertifika durumuna göre yenilenmesini istiyor

AB, seyahat tedbirlerinin Kovid-19 sertifika durumuna göre yenilenmesini istiyor