Rusya Devlet Başkanı Putin: AEB'nin gelişim stratejisinin güncellenmesi gerekiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AEB'in gelişim stratejisinin güncellenmesi gerektiğini belirterek "Orta ve uzun vadede entegrasyon etkileşiminin yönlerini içeren stratejik planlamayla ilgili yeni belgelerin hazırlanması önemlidir." dedi.
Bişkek
Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen AEB Yüksek Konseyi toplantısında konuştu.
AEB'in etkin çalıştığını ve geliştiğini belirten Putin, "Küresel piyasanın dalgalandığı ve dünyadaki siyasi konjonktürün olumsuz olduğu koşullarda AEB'de zamanında etkili adımlar atıldı. Bunlar, sadece ülkelerimizdeki makroekonomik durumu istikrara kavuşturmakla kalmayıp bazı göstergelerin iyileşmesini, ekonomideki kilit sektörlerin büyümesini ve birlik alanındaki ekonomik bağların gelişmesini sağlayabildi." dedi.
Putin, AEB ülkelerinde bu yılın ilk 9 ayında işsizlik oranının yüzde 18 düşüp, yüzde 1,1 seviyesine gerilediğini kaydederek "Avrupa Birliği'nde (AB) işsizlik oranı yüzde 7'dir. Yani bu rakam, bizimkinden 7 kat daha fazla." değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca, tarımsal ürünlerinin üretim hacminin yüzde 5,4 arttığını söyleyen Putin, "bunun, dünyada büyüyen gıda krizi ışığında önemli bir artış olduğunu" vurguladı.
"AB ülkelerinde son 30-40 yılın en yüksek enflasyon oranı görüldü"
Birlikteki enflasyon oranını kontrol altında tuttuklarını ve bu oranı düşürmeye çalıştıklarını dile getiren Putin, "AB ülkelerinde son 30-40 yılın en yüksek enflasyon oranının görüldüğünü biliyoruz. Bu oran, bazı AB ülkelerinde yüzde 20'ye ulaştı. Ekonomide yüzde 20 düşüş yaşanacağı söyleniyordu ancak bu yıl yüzde 2,9 düşüş yaşanacak. Seneye yüzde 0,9 düşüşün yaşanacağını bekliyoruz. Olumlu yönde ilerlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Vladimir Putin, "AEB ülkelerindeki enerji kaynaklarının fiyatları, Batılı komşu ülkelerindeki fiyatlardan farklıdır. AEB ve AB ülkelerinde gaz fiyatı arasında 10 kat fark var. Elbette bu, bölgemizde ekonomik kalkınma için uygun koşulları oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.
"Ticarette ulusal para birimlerine geçiş hız kazandı"
Öte yandan, ticaret alanında ulusal para birimlerine geçiş yönündeki çalışmaların hız kazandığını belirten Putin, bu alanda ortak ödeme altyapısının oluşturulması sürecinin başlatıldığını söyledi.
AEB kapsamında Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım koridor projelerinin uygulandığına dikkati çeken Putin, çok sayıda ülkenin bu projelere ilgi gösterdiğini ve dahil olmak istediğini ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, enerji sektöründeki işbirliğinin geliştiğini belirterek "Toplantıda, AEB ülkelerinin enerji sektöründeki yetkili organlarının başkanlarından oluşan konseyin kurulması yönünde karar alınacak. Elbette Rusya, böyle bir koordinasyon yapısının oluşturulmasını destekliyor." dedi.
"Rusya, gelecek yıl AEB'nin dönem başkanlığını yapacak"
Rusya'nın gelecek yıl AEB'nin dönem başkanlığını yapacağına dikkati çeken Putin, "Her şeyden önce AEB'nin gelişim stratejisinin güncellenmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadede entegrasyon etkileşiminin yönlerini içeren stratejik planlamayla ilgili belgelerin hazırlanması önemlidir." değerlendirmesini yaptı.
Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) devlet liderlerinin Rusya'nın St. Petersburg kentinde gayriresmi toplantı yapacağı, AEB Yüksek Konseyinin de gelecek yıl mayıs ayında toplanacağı bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.